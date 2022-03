Im Bayerischen Wald: Weintrauben im Zellertal.

Quelle: BR

Pure Natur wartet bei den Risslochwasserfällen in Bodenmais. Von Menschen gestaltete Natur ist der einzige größere Weinberg im Bayerischen Wald, in Drachselsried im Zellertal. Einzigartig auch die inzwischen 20 Jahre bestehende Montessorischule von Drachselsried. Und beim Wandern treffen wir Siemens-Chef Joe Kaeser und seine Frau Rosemarie. Heimat Zellertal - das gilt für die beiden von Kindheit an. Und dann ist da noch die Bergwerkstradition in Bodenmais. Sie brachte Arbeit in den Ort, weit bevor dann später der Tourismus kam. "Glück auf" spielt die Knappschaftskapelle Bodenmais - und die Sonne scheint, über dem schönen Zellertal. Und am Rande bemerkt hat das Zellertal sogar in gewisser Weise ein eigenes Lied "Oh du mein Kaitersberg, oh du mein Zellertal" heißt es im Kaitersberglied, das wir für den Film eben dort auf dem Kaitersberg, hoch oben über dem Zellertal, aufgenommen haben - gesungen von Teresa Zemmler und Markus Hofmann.