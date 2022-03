Das Zellertal

Im Bayerischen Wald: Weintrauben im Zellertal.

Quelle: BR

Auch Traditionen werden gepflegt: Von Bad Kötzting nach Steinbühl geht jedes Jahr der Kötztinger Pfingstritt. Von vergangenen Zeiten künden auch die Totenbretter, die zur liebevollen Erinnerung an die Verstorbenen in der Landschaft stehen. Doch auch diese Tradition lebt: Die Holzschnitzerei Meindl in Bach etwa stellt auch heute noch Totenbretter her. Von Menschen gestaltete Natur ist der einzige größere Weinberg im Bayerischen Wald: Er befindet sich in Drachselsried im Zellertal.