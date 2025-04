Das Rodltal - Vom Sternstein bis zu Donau

Zunächst als kleiner Bach, führt ihr Weg bis nahe an die europäische Wasserscheide bei Bad Leonfelden. Die Rodl fließt in Richtung Süden, nimmt immer mehr Wasser auf, schlängelt sich durch Wiesen, erreicht Zwettl an der Rodl und durchfließt die Geng. Vor Gramastetten wird das Tal enger und die Granitfelsen der böhmischen Masse zwingen die Rodl in ein enges Korsett. Bei viel Regen wird in diesem Bereich die Rodl zum reißenden Gebirgsfluss. Der Fluss erreicht das Tiefland und bevor sie bei Ottensheim in die Donau mündet, zieht sie träge durch die dschungelartige Donau-Au.