Das Paradies in der Ferne - Die schönsten Gärten der Welt

Karl Förster-Garten in Potsdam

Quelle: ORF/Allfilm/Alex Limberger.

Deutschland: Karl-Foerster-Garten in Potsdam. Karl Foerster war der Pionier der deutschen Staudenzucht. Er kombinierte Stauden mit Blumenzwiebeln, Gräsern und Gehölzen und gruppierte sie so, dass es zu jeder Jahreszeit sehenswerte Bereiche gibt. Sein Garten gilt als der meistbesuchte Privatgarten Deutschlands.



Frankreich: Seerosen-Garten von Claude Monet. (Bild oben) Der Garten in Giverny westlich von Paris, in dem der Künstler gelebt und gearbeitet hat, wurde in den achtziger Jahren wieder originalgetreu restauriert. Die Pflanzen sind die gleichen, die Monet damals gepflanzt hatte - inklusive der berühmten Seerosen.