Das Kitzsteinhorn - Ein Berg zwischen den Welten

Wie kein anderer Berg vereint das Kitzsteinhorn Technik und Natur: auf der Südseite der Nationalpark Hohe Tauern, auf der Nord-Westseite die touristische Nutzung und auf der Ostseite die energetische Nutzung. Pioniergeist und Visionen zeichnen die Menschen rund um das Kitz aus. Die Tauernkraftwerke schreiben Geschichte und stehen nach dem Krieg für den Wiederaufbau Österreichs, heute sind sie die Grünen Batterien der Alpen.



Das erste Gletscherskigebiet Österreichs wird 1965 am Kitz eröffnet, erstmals kann man nun auch im Sommer Skifahren und in der Gipfelregion gibt es Ein- und Ausblicke in die großartige Hochgebirgslandschaft des Nationalpark Hohen Tauern. Das Österreich-Bild am Feiertag begibt sich in die luftigen Höhen dieses österreichischen Wahrzeichens und besucht die unterschiedlichen Welten des Kitzsteinhorn, die sich den aktuellen Herausforderungen unserer Zeit stellen.