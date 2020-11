Das große Barriere-Riff (1/3) - Paradies im Ozean

Korallenpolypen (Goniopora sp), Großes Barriere Riff.

Quelle: ORF/BBC/James Brickell

Korallenriffe wie das Große Barriere-Riff gehören zu den komplexesten Ökosystemen unseres Planeten. Sie bilden den Lebensraum für Abertausende Tiere und Pflanzen - alle ausgestattet mit speziellen Überlebenstechniken und in ungewöhnlichen Symbiosen anzutreffen. Im Großen Barriere-Riff bilden wenige Millimeter kleine Korallen die Lebensgrundlage für Millionen Tiere und Pflanzen. Dank modernster Makroaufnahmen sind Einblicke in diese atemberaubende Lebenswelt aus nächster Nähe möglich. Verblüffende Zeitrafferaufnahmen offenbaren, dass die scheinbaren reglosen Korallen sich in der Nacht in hyperaktive Kampfsterne verwandeln.