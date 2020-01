Das geheimnisvolle Leben der Pilze

"Der letzte große Film über Pilze von der BBC ist etwa zwanzig Jahre alt, es war also höchste Zeit für einen neuen. Noch dazu, wo man heute über ganz andere technische Möglichkeiten verfügt" war für den studierten Biologen Dr. Kurt Mündl ein solches Projekt ein Must. Und es wäre nicht Mündl, könnte er darin nicht mit sensationellen Aufnahmen und Erkenntnissen aufwarten: So gelang es erstmals, Zeitrafferaufnahmen mit dem Zoomen zu verbinden. Bisher war nur die Kombination Zeitraffer und Kameraschwenk machbar.



"Damit sind durchaus auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse drin" so Mündl. Zum Thema Pilz bleibt keine Frage unbeantwortet: Speisepilze und ihre richtige Zubereitung oder die Verwechslungsgefahr mit giftigen "Doppelgängern". Wer weiß schon, dass etwa Tintlinge nur in Kombination mit Alkohol genossen giftig sind und ohne Bier oder Wein zum Schwammerlgericht überaus bekömmlich sind?