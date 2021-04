Das Geheimnis der Baggerseen

Doch plötzlich sitzt sie da, die Zwergdommel - eine absolute Rarität. Hier brütet sie sogar, in Nachbarschaft mit einem Blaukehlchen. Nicht weit entfernt kreisen Flussseeschwalben auf der Suche nach frischem Fisch für ihre Jungen. Auch diese Vögel sind vom Aussterben bedroht. Sobald die Dämmerung einsetzt, erfüllt sich die Luft mit zarten Trillern. Es sind Wechselkröten beim Liebesspiel. Auf diese Naturjuwele sind die beiden Naturfilmer Ilona Riehl und Günther Bludszuweit ausgerechnet in aufgelassenen Kiesgruben in Bayern gestoßen.