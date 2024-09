Das Blau der Stille - Aus dem Leben eines Unterwasserkameramannes

Unterwasserkameramann Gerald Arnold im Bodensee am Nassfeld.

Quelle: ORF

Er besitzt eines der größten Unterwasser-Filmarchive Europas. Kein Wunder, dass seine Aufnahmen bereits viele Filme und Dokumentationen bereichert haben. Fragt man Gerald Arnold, was ihm am Tauchen am meisten fasziniert, so sagt er, er genieße besonders die Klarheit und die Lichtstimmungen, aber natürlich auch die Begegnungen mit den unterschiedlichsten Lebewesen unter Wasser.



Kaum jemand dokumentierte auch die Verschmutzung und Veränderung der Meere, Flüsse und Seen so genau wie er. Und so wird Gerald Arnold auch ein Mahner in Sachen Umwelt- und Klimaschutz.



Eine Dokumentation von Barbara Liebminger