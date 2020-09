Costa Rica - Der Regenwald der Österreicher

Dreharbeiten hoch in den Baumkronen

Quelle: ORF/epo-film

Nicht das Spektakuläre steht im Vordergrund, sondern die zahlreichen kleinen Wunder und komplexen Beziehungen, die den Wald zu dem machen, was er ist. Michael Schnitzler, Geigenprofessor an der Wiener Musikuniversität und "Vater" des Regenwaldes der Österreicher, war als Tourist nach Costa Rica gekommen und vom ersten Augenblick an von der Schönheit des Waldes fasziniert. Als er dann noch von der ungeheuren Artenvielfalt erfuhr, rief er den Verein "Regenwald der Österreicher" ins Leben. Er sammelte Spendengelder, kaufte ein Grundstück nach dem anderen und übergab sie der Regierung zur Eingliederung in den Piedras-Blancas-Nationalpark. Michael Schnitzler führt vor Augen, dass Träume wahr werden können und eine einzelne Person Berge versetzen kann.