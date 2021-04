Brennpunkt Regenwald - Klimaschutz in Zentralafrika

Waldelefant

Quelle: ORF/Werner Zips Filmproduktion//Angelica Marte

"Rainforest first!" Unter dem Motto "Grünes Gabun" will das zentralafrikanische Land mit gutem Beispiel voran gehen. Seinen Vorsitz bei den "Afrikanischen Verhandlungsrunden zum Klimawandel" (AGN) möchte Gabun dafür nützen, auf die regionale und globale Bedeutung der tropischen Regenwälder aufmerksam zu machen. Denn die zunehmende Erderwärmung bedroht die artenreichen Wälder gleich auf mehrfache Weise. Dazu gehört der Anstieg des Meeresspiegels, der nicht nur die Küstenwälder "frisst", sondern auch das sensible Ökosystem der salzreichen Lagunen, Sumpfgebiete und Moore stört. Für viele große Säugetiere wie Waldelefanten, Rotbüffel und Pinselohrschweine sind diese überlebenswichtig.