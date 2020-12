Blitzgewitter - Himmel unter Strom

Blitzforscher Tom Warner unterwegs in South Dakota, USA.

Quelle: ORF/Cosmos Factory/Klaus Achter

Für die "Universum"-Produktion reiste ein Kamerateam auf der Jagd nach Blitzen um die halbe Welt: in drei US-Bundesstaaten, nach Israel, Brasilien und Australien. Ihre Trophäen sind Aufnahmen, auf denen Blitze erstmals mit 1.000 Bildern pro Sekunde in extremer Zeitlupe und obendrein in HD-Qualität zu sehen sind. Sie umrahmen einzigartige Videosequenzen, die von den Wissenschaftern selbst geschossen wurden. Wer Blitze filmen will, braucht Gleichmut. Auch wenn man vorher genau ergründet hat, wann und wo die meisten Blitze stattfinden und sich demgemäß auch die Forscher scharen, bleibt alles de facto dem Wetter überlassen - und das schlägt bekanntermaßen Kapriolen. In South Dakota fuhr das Team - in Begleitung von Blitzjägern - den Gewitterstürmen in einer Nacht bis zu 600 Kilometer hinterher.