Bergleben in der Venedigergruppe

Islitzer Mühle

Quelle: ORF/Papke Film/Christian Papke.

In dieser Gegend ist Vieles noch beim Alten geblieben und es sind die Menschen, die das Leben in der Venedigergruppe so besonders machen. Hansjörg Unterwurzacher ist Hüttenwirt mit Leib und Seele. Die Hütte ist schon seit den 1950er Jahren in Familienbesitz und liegt so entlegen, dass er die Belieferung immer noch über kleine Wege zu Fuß durchführen muss. Es gibt weder einen Fahrweg noch einen Aufzug.



Im Ort trifft sich währenddessen die Landjugend zum Scheibenschlagen - ein Brauch, der in der Region schon seit dem 11. Jahrhundert betrieben wird und Steinmetz Raimung Gröfler verarbeitet Serpentit aus dem lokalen Steinbruch.