Auf dem Holzweg - Wie erneuerbar sind unsere Wälder?

Die Erwartungen an den Klimagipfel in Paris Ende November 2015 waren hoch. Eine neue Vereinbarung zur Co2-Reduktion sollte unterzeichnet werden und das aus 1997 stammende Kyoto-Protokoll ablösen. Geht es nach der Internationalen Energiebehörde, so reichen die bisher gesteckten Klimaziele nicht aus, die Erderwärmung unter der magischen "Zwei-Grad-Grenze" zu halten. Europa will seine Emissionen bis 2030 um 40 Prozent vermindern, die USA in den kommenden 25 Jahren um ein Drittel weniger Kohlendioxid produzieren.



Vier Jahre später und die Klimakonferenz in Madrid 2019 ringt noch immer um einhaltbare Ziele.