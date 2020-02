Atem der Götter - Der Wind

Hüvener Mühle (Kombination aus Wind- und Wassermühle) in Hüven/Deutschland

Quelle: Marx Media GmbH

Und es gilt auch verblüffende Entdeckungen zu machen: eine voll funktionstüchtige 200 Jahre alte Windmühle oder eine Windenergieanlage mit 130 Meter Rotordurchmesser, die eine Fläche von zwei Fußballfeldern überstreicht.



Wofür der Wind in unserem Sprachgebrauch steht, wie er in der Literatur und in der Musik verwendet wird erläutert die renommierte Literaturwissenschaftlerin Daniela Strigl. Und: es ist kaum zu glauben, wieviele englisch- und deutschsprachige Liedermacher durch den Wind inspiriert wurden und werden: Im Film wird daher nur Musik verwendet, die engen Bezug zum Thema Wind hat.



Naheliegende und überraschende Fragen zum Thema Wind beantwortet die Dokumentation "Atem der Götter": Wie funktionierten Windmühlen im 8.Jahrhundert? Gibt es Winde mit mehr als 500 km/h? Was hat der Wind mit Poesie zu tun? Kann man mit 200 km/h über Land segeln? Weht der Wind in der Stadt anders als am Land? Wem gehört der Wind? Kann es Spaß machen, dem Wind ausgeliefert zu sein? Nach 50 Minuten sollten wir wissen, woher der Wind weht.