Arlberg - Der weiße Rausch

Die Pfarrkirche von Stuben am Arlberg

Der Stubener Skilehrer Hannes Schneider wird in den 1920er Jahren zum ersten alpinen Skistar, später werden in der heutigen Bundesskiakademie in St. Christoph das Wedeln, der Jetschwung und andere Skistile entwickelt, die weltweit Schule machen sollten



Mit der Eröffnung der Flexenbahn im Dezember 2016 wurde Österreichs größtes Schigebiet geschaffen, die Bahn verbindet die Schigebiete auf der Tiroler Arlbergseite mit denen in Vorarlberg.



Der Film von Peter Beringer portraitiert den Arlberg, seinen Tourismus und seine Bewohner: vom fast 80-jährigen Skilehrer Rudi Mathies, der seine Millionärsfreunde von einst immer noch über Pisten und Tiefschneehänge führt, über den legendären Wirt des Arlberg-Hospizes auf der Passhöhe, Adi Werner, der seinen betuchten Gästen Weine im Wert von Zehntausenden Euro auftischt, bis hin zum alten Dorfschullehrer von Lech, Herbert Sauerwein, der die Anfänge des Tourismus nach dem Krieg noch selbst erlebt hat.



Der Pistenmacher von Lech, Sepp Moser, verkörpert die Schneemacherindustrie, die hinter den perfekten Pisten steckt, ebenso gut wie Ingenieur Hannes Steinlechner, der die Hochtechnologie der neuen Galzig-Bergbahn in St. Anton erklärt. Alle zeigen sie: Der Weiße Rausch geht am Arlberg nie zu Ende.