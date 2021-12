Afrika - Der ungezähmte Kontinent (1/5) - Kalahari - Im Bann der roten Wüste

Springböcke, Oryxantilopen und Vögel sind nur einige von hunderten Tieren, die sich an einem Wasserloch in Etosha, Namibia, versammeln.

Quelle: ORF/BBC/Paul Brehem

In der Kalahari mit ihren rätselhaften Feenkreisen sind Wasserstellen, wie sie hier nur sporadisch auftreten, zwangsläufig Treffpunkt aller vom Durst Geplagten - also von Jägern und potenziellen Opfern gleichermaßen. Ironischerweise gibt es eigentlich Wasser im Überfluss - nur ist es unerreichbar.

60 Meter in der Tiefe, am Grund des sogenannten "Drachenhauchlochs" in Namibia, liegt der größte unterirdische See der Erde!



Dem äußerst trockenen Südwesten Afrikas widmet sich der erste Teil der fünfteiligen BBC-Dokumentation "Afrika - Der ungezähmte Kontinent". In fast vier Jahren Produktionszeit ist mit dieser Serie ein Meisterstück des Dokumentarfilms gelungen: Unzählige Male war die faszinierende Tierwelt Afrikas schon Gegenstand beeindruckender Naturfilme - aber so hat man sie noch nie gesehen!