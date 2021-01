Abenteuer Alpen – Die Skitour des Lebens (3/3)

Die zweitletzte Etappe ist die Königsetappe und führt das Team auf das Dach der Tour, die Pigne d’Arolla. Das Wetter wird stürmisch, die Temperaturen sinken. Die beiden Bergführer David Fasel und Ralf Weber teilen die Gruppe auf, um sie sicher über das vereise Steilstück vor dem Gipfel zu führen. Was zu dem Zeitpunkt niemand weiss: Zwei Tage später, an derselben Stelle, in einem Sturm, erfrieren sieben Menschen und sterben. So nah liegen in der Natur Leben und Tod beieinander.