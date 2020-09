Natur im Garten (2/10) - Wildstauden-Beete in Niederösterreich

In Pfaffstätten in Niederösterreich werden seit 2015 Beete von ehrenamtliche Gemeindebürger/innen mit typischen Wildstauden der Region angelegt, die mit Trockenheit gut zurechtkommen - ein Paradies für Insekten. In Zeiten des Klimawandels sind diese Staudenbeete eine passende, nachhaltige Art der öffentlichen Grünraumgestaltung.