Natur im Garten - Vom Bahndamm zum Traumgarten

Und auch in Karls Gartenpraxis geht es um die Rose. Wie man Rambler- oder Wildrosen am besten in die Erde pflanzt, zeigt uns Karl anschaulich. Diese pflegeleichten Kletterrosen können Gartenhütten und alte Laubbäume zu richtigen Märchenschlössern verwandeln. Und sie sind nicht nur herrlich fürs Auge: Die nahrhaften Pollen ziehen Bienen an und im gut geschützten Dickicht finden sich sichere Nistplätze für Vögel.