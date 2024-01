Natur im Garten - Der Traum vom Alpensteingarten

In der Gartenpraxis geht es heute um die idealen Gewürzpflanzungen für den Start in die Grillsaison. Karl Ploberger regt an, alle Zutaten für die nächste Grillparty gleich in einer Kiste wachsen zu lassen, damit man alles in Griffweite hat, was es zum geschmacklichen Verfeinern braucht! Damit die Kräuter aber auch wirklich gut gedeihen, gilt es, die Pflanzen richtig zu kombinieren. Liegen Balkon oder Terrasse tagsüber in voller Sonne, ist dies der optimale Standort für eine weitere Kiste mit mediterranen Kräutern.