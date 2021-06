Natur im Garten (9/10) - Metallskulpturen in Oberösterreich

Mehr als hundert Skulpturen hat Horst Lazelsberger in dem Zaubergarten im Niederösterreichischen Sankt Peter in der Au aufgestellt. Ein Meer an Kupferfiguren, in denen er Sprichwörter und geflügelte Worte vergegenständlicht. Außerdem zieren ein idyllischer Badeteich und endlos scheinende Blumenbeete das grüne Refugium.