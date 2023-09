Natur im Garten (2/10) - Little Britain in Judenburg

Ein "Little Britain" in Judenburg in der Steiermark – das ist das grüne Paradies von Peter Gall. Der Hobbygärtner hat sich einen von der englischen Gartenkunst inspirierten Garten mitten in Judenburg geschaffen: von der Pflanzenauswahl, über die exakt geschaffenen Gartenräume bis hin zur Architektur seines Hauses. Obendrein erfreut er sich durch seine geschickte botanische Auswahl ganzjährig an einer wundervollen Blütenpracht.