Natur im Garten (7/10) - Ein Gartenparadies in Kottingbrunn

Klein, aber fein - das ist die blühende Oase von Regina Sommer in Kottingbrunn in Niederösterreich. Rosen und Astern sind ihre Lieblingspflanzen. Das dominierende Farbkonzept in ihrem 300 m2 großen Garten reicht deshalb von Rosa bis Lila. Darauf abgestimmt ist auch die selbstgetöpferte Keramik von Regina Sommer, die den Garten ziert.