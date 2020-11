Natur im Garten (9/10) - Ein Wüstengarten mitten in der Steiermark

Der Wüstengarten der Familie Gußmagg in St. Johann bei Herberstein in der Steiermark bietet eine große Vielfalt an trockenheitsverträglichen Pflanzen, die mit besonderen Formen und Farben bestechen. Neben den Wüstenbeeten mit winterharten Kakteen, Palmlilien und bunten Mittagsblumen entführen noch weitere Themenbereiche wie der Grillplatz, Schattengarten oder Moorbeetgarten in exotische Welten.