Natur im Garten (8/10) - Ein Schau- und Lehrgarten in Niederösterreich

Mitten im Marchfeld liegt der 2.200 m² große Garten der Familie Mahr. Aus einem Brachland ist ein Paradies für Insekten und Vögel geworden. Aber: Der Schaugarten ist noch lange nicht fertig, denn er passt sich dem Wissen und Können seiner Besitzer an und verändert sich ständig. Brigitte Mahr ist leidenschaftliche Kindergärtnerin. In ihrer Freizeit lädt sie Kindergruppen ein, die in ihrem Garten ein Stück Natur kennen lernen können. Es gibt ein Strauchhaus sowie eine Sandmulde und noch vieles mehr zu entdecken.