Natur im Garten (5/10) - Ein Garten mit modernem Touch in Oberösterreich

Ein Gartenparadies mit modernem Touch hat Maria Rothansl in Pasching in Oberösterreich angelegt. Mit viel Liebe, Hingabe und Energie hat sie in den letzten Jahren ihren Garten in einen beeindruckend schönen und stimmigen Ort verwandelt. Das Credo der begeisterten Gärtnerin ist Vielfalt in ihrer grünen Oase.