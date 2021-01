Ein Garten im Wandel der Zeit - aus der Reihe "Natur im Garten"

So z.B. die Küchenschelle, üppig blühend im Steingarten und eine Erinnerung an die Kindheit und die Dachwurz mit ihren unterschiedlichen Farben und Blattstrukturen. Für Helga Unfried ist ihr Garten "keine Arbeit, sondern ein Platz zum Genießen mit allen Sinnen!" So gibt es auch eine Kräuterschnecke, einen gemütlichen Sitzplatz und jede Menge Dekoration, die Helga Unfried auf Floh- und Gartenmärkten findet. Im Frühling sind jetzt auch noch die vielen Steinmauern sichtbar, die dem Hanggarten Struktur geben und im Laufe des Jahres durch üppigen Wuchs verschwinden.