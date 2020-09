Natur im Garten (4/10) - Ein blühendes Gartenparadies in der Südoststeiermark

Der Charme vergangener Zeiten liegt über dem blühenden Gartenparadies in Unterzirknitz in der Südoststeiermark. Seit 1889 im Familienbesitz hat der Garten viele Veränderungen durchgemacht. Die Wandlung des Gartens zum heutigen Aussehen begann vor etwa 31 Jahren. Nach dem Wegebau folgten Hecken, Bäume, Sträucher und Stauden. Zu dieser Zeit wurde versucht, so viel wie möglich zu erhalten, zu pflegen und Neugestaltungen behutsam einzugliedern. Natürlichkeit und Bodenständigkeit, Romantik und Geborgenheit - heute lädt der Bauerngarten zum Erholen ein.