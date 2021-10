Natur im Garten (5/10) - Dachgarten in Graz

Auf dem 13. Stock des Science Tower in Graz versteckt sich ein besonderer Dachgarten. Im Rahmen des Rooftop-Farming-Projekts werden hier in luftiger Höhe in großen Beeten unter anderem steirische Köstlichkeiten wie Kren, Käferbohnen, Mais oder Paradeiser angebaut. Aber auch Exoten wie Feigen und Ingwer werden hier kultiviert. Neben vielen Bienen, Hummeln und Nützlingen sind auch Kompostwürmer auf dem Dachgarten des Science Tower im Einsatz. Sie versorgen die Pflanzen mit bestem Bio-Kompost.