Natur im Garten (3/10) - Botanischer Garten in Linz

Rund 12.000 verschiedene Pflanzenarten wachsen im Botanischen Garten in Linz. In fünf Gewächshäusern entfalten vor allem exotische Pflanzen ihre Pracht. Führend in Europa ist der Garten mit seiner einzigartigen Schutzsammlung von Kakteen. Zum Markenzeichen der Linzer Anlage zählen die seltenen Wildarten und wunderschönen Züchtungen von Orchideen.