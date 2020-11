Natur im Garten (10/10) - Bonsai und Keramik in einem Gartenparadies in Niederösterreich

Einen erfrischenden Schwimmteich, einen urigen Weinkeller inklusive Felsengarten mit Trockensteinmauern obenauf und eine umfangreiche Bonsai-Sammlung - das alles bietet der Garten von Ingrid und Johannes Kralovec in St. Leonard am Forst in Niederösterreich. Die Bepflanzung ist vielfältig, neben Gemüse finden sich Kräuter, Beerensträucher und Blühstauden. Auch viele Keramikfiguren zieren die verschiedenen Gartenräume im rund 1400 Quadratmeter großen, grünen Paradies.