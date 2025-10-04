Dokumentation
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche - Bei Familie Spiegelfeld auf Schloss Schenna in Meran
Johann-Philipp Spiegelfeld reist dieses Mal bis über die Staatsgrenze nach Südtirol. Dort thront hoch über Meran das imposante Schloss Schenna.
- 04.10.2025
- 16:45 - 17:30 Uhr
Johann-Philipp, studierter Historiker und Berufspilot stattet dort engen Verwandten - den Spiegelfelds - einen Besuch ab.
Die Besitzer sind Nachfahren von Erzherzog Johann, das Schloss beherbergt u. a. die größte Privatsammlung von Andreas Hofer und wurde im Auftrag der berühmten Margarete Maultasch erbaut.
Buch und Regie: Martin S. Pusch