Schloss Schenna thront auf einem Hügel über Meran, umgeben von Bäumen und mit Blick auf die Berglandschaft Südtirols.

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche - Bei Familie Spiegelfeld auf Schloss Schenna in Meran

Johann-Philipp Spiegelfeld reist dieses Mal bis über die Staatsgrenze nach Südtirol. Dort thront hoch über Meran das imposante Schloss Schenna.

Sendetermin
04.10.2025
16:45 - 17:30 Uhr
Zwei Männer stehen in einer steinernen Krypta mit gotischen Bögen vor einem geschmückten Sarkophag, im Hintergrund ein Kreuz und Kerzen.
Johann-Philipp Spiegelfeld mit Franz Spiegelfeld in der Krypta
Quelle: ORF / Interspot Film / Carlo Hofmann

Johann-Philipp, studierter Historiker und Berufspilot stattet dort engen Verwandten - den Spiegelfelds - einen Besuch ab.

Die Besitzer sind Nachfahren von Erzherzog Johann, das Schloss beherbergt u. a. die größte Privatsammlung von Andreas Hofer und wurde im Auftrag der berühmten Margarete Maultasch erbaut.

Buch und Regie: Martin S. Pusch

