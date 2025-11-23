Hauptnavigation

Prunkvoll dekorierter Rokokosaal mit roten Wänden, vergoldeten Gemälden, Stuckverzierungen, Kristallleuchtern und antiken Stühlen, abgesperrt mit roten Samtseilen.

Dokumentation

Habsburgs rätselhaftes Ende - aus der Reihe "Habsburgs letzte Geheimnisse"

Mysterien und Fragen ranken sich um das Ende der Habsburger 1918: Welchen persönlichen Anteil trug Kaiser Karl am Ende der Monarchie, und hätte man eine Ikone wie Franz Joseph, wenn er noch gelebt hätte, ebenfalls so leicht vom Thron gestoßen?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.11.2025
16:00 - 16:45 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Wer hatte Jahrzehnte später ein Interesse daran, ausgerechnet diesen gescheiterten Kaiser Karl mit der Seligsprechung zur Ehre der Altäre zu erheben, weil eine polnische Ordensfrau angeblich nach einem Gebet zu ihm von Geschwüren an ihren Beinen geheilt worden war?

Und was hatte es mit dem berühmten Diamanten aus Sisis Diadem, dem Florentiner auf sich, dem bereits damals der Ruf vorausgeeilt war, Unglück zu bringen, und der beim Versuch, ihn zu Geld zu machen, bei einem Schweizer Juwelier angeblich verschwand?

Eine Dokumentation von Christian Papke.

