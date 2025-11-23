Die Schönbrunner Goldküche - aus der Reihe "Habsburgs letzte Geheimnisse"

Alchemistisches Labor in Kirchberg am Wagram, ein Fund aus dem 16. Jahrhundert.

Noch Maria Theresias Ehemann Franz Stephan glaubte an die chemische Herstellung von Gold. Als Ehemann der Regentin hatte er viel Zeit für solche Spielereien, die Amtsgeschäfte führte ja seine Frau.

Einiges deutet darauf hin, dass im Keller des Habsburger Pavillons im Schönbrunner Schlosspark ein alchemistisches Labor zur Findung der Goldformel gestanden ist.



Im niederösterreichischen Kirchberg am Wagram fand sich im Boden vergraben ein altes alchemistisches Labor aus dem 16. Jahrhundert – der Beweis dafür, wie ernsthaft die Suche nach der Gold-Formel damals betrieben wurde. Das Labor scheint so weit intakt zu sein – was passiert, wenn es wieder seinen Betrieb aufnimmt?



