Dokumentation
Die Schönbrunner Goldküche - aus der Reihe "Habsburgs letzte Geheimnisse"
Der Traum vom großen Gold begleitete die Habsburger - und nicht nur diese - quer durch die Geschichte.
Produktionsland und -jahr:
-
Datum:
Sendetermin
- 23.11.2025
- 14:30 - 15:15 Uhr
Verfügbar in
- D / CH / A
Der Pavillon im Tiergarten Schönbrunn - eine gemütliche Jausenstation für zahllose Touristen. Doch verbirgt sein Fundament ein habsburgisches Geheimnis?
Denn auch die Habsburger träumten lange vom großen Goldschatz, von Reichtum und Macht, aber sie träumten auch von Zauberei und Alchemie.
Noch Maria Theresias Ehemann Franz Stephan glaubte an die chemische Herstellung von Gold. Als Ehemann der Regentin hatte er viel Zeit für solche Spielereien, die Amtsgeschäfte führte ja seine Frau.
Einiges deutet darauf hin, dass im Keller des Habsburger Pavillons im Schönbrunner Schlosspark ein alchemistisches Labor zur Findung der Goldformel gestanden ist.
Im niederösterreichischen Kirchberg am Wagram fand sich im Boden vergraben ein altes alchemistisches Labor aus dem 16. Jahrhundert – der Beweis dafür, wie ernsthaft die Suche nach der Gold-Formel damals betrieben wurde. Das Labor scheint so weit intakt zu sein – was passiert, wenn es wieder seinen Betrieb aufnimmt?
Ein Film von Christian Papke.