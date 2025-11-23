Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Habsburgs letzte Geheimnisse
  4. Das Telegramm von Königgrätz - aus der Reihe "Habsburgs letzte Geheimnisse"
Das Bild zeigt eine Gruppe von Soldaten in historischen Uniformen, die in einer Reihe marchieren. Die Soldaten tragen graue Jacken mit weißen und schwarzen Akzenten sowie blaue Hosen. Einige von ihnen halten Gewehre, während ein Soldat eine Flagge mit sich führt. Die Szenerie ist grün und ländlich, mit sanften Hügeln im Hintergrund und einer klaren, blauen Himmel. Die Soldaten scheinen Teil einer Nachstellung der Schlacht von Königgrätz zu sein, die während des Österreichisch-Preußischen Krieges stattfand.

Dokumentation

Das Telegramm von Königgrätz - aus der Reihe "Habsburgs letzte Geheimnisse"

Der Name "Königgrätz" ist in Österreich zum zweiten Wort für "Niederlage" geworden. Zu tief hat sich die verlorene Entscheidungsschlacht Österreichs gegen Preußen in die kollektive Erinnerung gegraben.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.11.2025
15:15 - 16:00 Uhr

Mehr

Habsburgs letzte Geheimnisse Sendetypical

Habsburgs letzte Geheimnisse

Aber was führte wirklich zu diesem geschichtsentscheidenden Schlachtenausgang? Warum schlug Erzherzog Albrecht den Oberbefehl aus, und warum musste sein Ersatzmann Ludwig von Benedek dann dazu regelrecht vergattert werden?

Ahnten beide schon, wie es ausgehen würde? Und warum glaubten während des Schlachtverlaufs beide Seiten, Österreicher und Preußen, dass Habsburg den Sieg erringen würde, bevor sich dann das Blatt wendete?

Regisseur Christian Papke räumt mit einigen Mythen rund um Königgrätz auf und benennt die wahren Hintergründe für Habsburgs Niederlage.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.