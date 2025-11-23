Dokumentation
Das Telegramm von Königgrätz - aus der Reihe "Habsburgs letzte Geheimnisse"
Der Name "Königgrätz" ist in Österreich zum zweiten Wort für "Niederlage" geworden. Zu tief hat sich die verlorene Entscheidungsschlacht Österreichs gegen Preußen in die kollektive Erinnerung gegraben.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 23.11.2025
- 15:15 - 16:00 Uhr
Aber was führte wirklich zu diesem geschichtsentscheidenden Schlachtenausgang? Warum schlug Erzherzog Albrecht den Oberbefehl aus, und warum musste sein Ersatzmann Ludwig von Benedek dann dazu regelrecht vergattert werden?
Ahnten beide schon, wie es ausgehen würde? Und warum glaubten während des Schlachtverlaufs beide Seiten, Österreicher und Preußen, dass Habsburg den Sieg erringen würde, bevor sich dann das Blatt wendete?
Regisseur Christian Papke räumt mit einigen Mythen rund um Königgrätz auf und benennt die wahren Hintergründe für Habsburgs Niederlage.