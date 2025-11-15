Dokumentation
Habsburgs Hoflieferanten (3/3) - Untergang und Wiedergeburt
Mit dem Ende der Monarchie verlor der Status des Hoflieferanten seine Bedeutung, ja, er verkehrte sich ins Gegenteil.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 15.11.2025
- 11:30 - 12:15 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Was eben noch den exklusiven Zugang zum Wiener Hof und seinen tausenden Angehörigen garantiert hatte, war plötzlich ein Emblem von gestern.
Im dritten und letzten Teil der Serie "Habsburgs Hoflieferanten" erzählen die Gestalter Judith Doppler und Kurt Mayer den politischen Umbruch in Österreich 1918 durch die Brille der Geschäftsleute wie Hofjuwelier Köchert, Hofzuckerbäcker Demel und den Glashersteller Lobmeyer.
Eine Dokumentation von Kurt Mayer und Judith Doppler.