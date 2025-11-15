Hauptnavigation

Dokumentation

Habsburgs Hoflieferanten (2/3) - Der kaiserliche Haushalt von Maria Theresia bis Katharina Schratt

Österreichs Kaiser mussten nicht nur regieren, sie aßen und tranken auch, sie feierten, sie fuhren Kutsche und sie verteilten Geschenke. Ein großer Markt also für Waren und Dienstleistungen aller Art, um den viele Firmen rangen.

Der Hof war auf diese Hoflieferanten angewiesen, weil er das alles allein niemals bewältigt hätte.

Besonders zeigte sich das zur Zeit des Wiener Kongresses, als gekrönte Häupter samt Tross aus ganz Europa nach Wien kamen und verköstigt und belustigt werden wollten. Allein die Zahl der Kutschen, die gebraucht wurden, ging in die Tausenden.
Hier begann das Wechselspiel zwischen dem Herrscherhaus und seinen privilegierten Lieferanten, das zu Hochblüten im Handwerk und in der Gastronomie führte. Teil zwei des Dreiteilers geht zurück zu den Anfängen der Wiener Hoflieferanten und erklärt die Gründe für ihren Höhenflug über die folgenden hundert Jahre. Im Bild oben ein Blick in das Archiv der berühmten Glasmanufaktur Lobmeyer.

Eine Dokumentation von Kurt Mayer und Judith Doppler

