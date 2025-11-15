Abfüllen von Sekt in der K&K-Kellerei Kattus im Jahr 1906

Quelle: ORF/Kurt Mayer Film/Kattus

Und bei aller asketischen Grundhaltung des Kaisers waren auch die Gastronomen und Zuckerbäcker (im Bild oben: in der K&K-Hofzuckerbäckerei Demel wird noch heute wie zu Kaisers Zeiten produziert) wichtige Partner im kaiserlichen Tagesablauf.



Der Dreiteiler "Habsburgs Hoflieferanten" beschreibt das letzte Jahrhundert der habsburgischen Herrschaft aus der Sicht jener Geschäftsleute, die exklusiven Zugang zum Hof genossen. Hoflieferant zu sein, bedeutete einerseits ein Privileg, konnte andererseits ein hartes Brot sein, wenn der Hof einem die Preise und die Vorgaben diktierte. Und natürlich hatten Hoflieferanten viel Einblick, was so lief im Hause Habsburg.