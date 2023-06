"Zahmer Wildbach - 100 Jahre Alpenrhein-Durchstich

Der Diepoldsauer Durchstich 1923 vollendete das neue Flussbett. Der Alpenrhein mag als natürliche Grenze die Schweiz und Österreich trennen, er verbindet die beiden Länder aber auch, wenn es darum geht, gute Geschäfte zu machen. Der Fluss hat so manchen findigen Rheintaler durch die Weltwirtschaftskrise gebracht, Schmuggeln war ein wichtiges Zusatzeinkommen für die Familien.



Am Alpenrhein haben sich auch viele Dramen abgespielt. Noch heute erinnern Stellen an den Ufern daran, dass Juden im zweiten Weltkrieg verzweifelt versucht haben, in die Schweiz zu gelangen. Bettina Prendergast beschäftigt sich in ihrem Film damit, wie der Alpenrhein das Leben der Menschen in den vergangenen 100 Jahren dominiert und verändert hat.

Sie blickt aber auch in die Zukunft. Der Alpenrhein soll angesichts der Klimakrise noch sicherer und aus seinem starren Flussbett befreit werden.