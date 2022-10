Wo die Sonne niemals unterging - Das Weltreich des Karl V.

Einst träumt Karl V. vom größten Imperium aller Zeiten – unter dem Motto: „Ein Reich, eine Religion“. Mit allen Mitteln kämpft er um den Kaiserthron, den er sich nur mit dem Geld der Fugger kaufen kann. Der aus Burgund stammende Enkel Maximilians I. ist durch plötzliche Todesfälle und dynastische Politik bereits als sehr junger Mann zu gleich drei Kronen gekommen. Tiefgläubig und humanistisch erzogen will Karl für Frieden in Europa sorgen und ein christliches Universalreich errichten, ausgerechnet in einer Zeit der Glaubenskrisen und der Reformation. Er spürt bald, dass sein Traum zerplatzen könnte. Karl muss gegen immer neue Gegner von Schlachtfeld zu Schlachtfeld ziehen. Raubzüge in den amerikanischen Kolonien hinterlassen eine blutige Spur und finanzieren seine Kriege. Dennoch ist er der erste Kaiser, der später abdanken wird – und damit zerfällt das große Reich der Habsburger in zwei Teile.