Wien, wie es einmal war (3/3)

Praterstern in Wien, farbige historische Aufnahme mit Denkmal und Stadtleben.

Quelle: ORF / Vaughan Video / Wiki Commons

Am Abend brachte die Straßenbahn die Leute wieder nach Hause. Doch immer mehr Menschen kamen, um zu bleiben. Die hohe Lebensqualität nah am Wienerwald wog die weiten Wege zusehends auf. Die Grinzinger Straße im Bild oben hat sich bis heute gar nicht so viel verändert - nur die Autos sind zahlreicher geworden.



Der dritte und letzte Teil dieser Serie zeigt die Veränderungen der Stadt in den Außenbezirken. Als die Stadt an Einwohnern zunahm, gewann auch der Wohnraum hier an Wert. Zu den einfachen Landhäusern gesellten sich mehrstöckige Zinshäuser.



Eine Dokumentation von Norman und Jonathan Vaughan