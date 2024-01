Wien, wie es einmal war (1/3)

Baustellen prägten und prägen lange Zeit das Stadtbild.

Quelle: ORF / Vaughan Video

Möglicherweise wird der Ring auch einmal eine große Fußgängerzone sein. In Teil eins geht es um die historischen Veränderungen der Inneren Stadt. Im Bild oben der Michaelerplatz, einst ein einziger Parkplatz - heute prägt eine Ausgrabung aus der römischen Vergangenheit der Stadt das Bild des Platzes sowie die Fiaker - Autos sind nur mehr wenige zu sehen.



Es ist noch nicht so lange her, da war die Kärntnerstraße befahren – die Autos brausten nur wenige Meter an der Westfassade des Stephansdoms vorbei. Aber auch sonst hat sich in den letzten Jahrzehnten viel getan: traditionelle Geschäfte sind gegangen, internationale Handelsketten haben sich in die besten Adressen eingekauft.



Eine Dokumentation von Norman und Jonathan Vaughan