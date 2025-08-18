Hauptnavigation

Eine Frau steht zwischen Regalen mit Ordnern und Registern und zieht eine Karteikarte aus einem Schub.

Dokumentation

Verschollen im Zweiten Weltkrieg

Was wurde aus dem Wehrmachtsoldaten Otto Waischwillat? Das letzte erhaltene Dokument ist ein Todesurteil gegen ihn. Ausgestellt von der Roten Armee. Aber wann und wo wurde es vollstreckt? Elfie Barthel wurde als Vierjährige von der Wehrmacht aus Bratislava verschleppt, wuchs später bei einer Pflegefamilie auf. Wer ist ihre Mutter? Wo ist ihre Familie? Millionen solcher Schicksale sind auch 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs noch ungeklärt. Die Katastrophe wirkt immer noch nach und bewegt viele Menschen und Familien.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.09.2025
22:25 - 23:15 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

Geschichtsdokumentationen

Geschichte

