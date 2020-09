Dokumentation

Verschleppt - Das Schicksal der zivilen deutschen Zwangsarbeiter

Ihr Leiden begann mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs: Mindestens 450 000 deutsche Zivilisten wurden ab 1945 zur Zwangsarbeit in die UdSSR verschleppt. Weitere Hunderttausende waren in Arbeitslagern in Rumänien, Ungarn, Polen und anderen Staaten inhaftiert. Die Dokumentation klärt über die historischen Hintergründe auf, stellt die Zusammenhänge her und beleuchtet exemplarisch die Schicksale zweier Zeitzeugen.

Datum: 01.09.2020