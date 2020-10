Venedigs Gärten und die Habsburger. Auf Sisis Spuren

Kaiserin Elisabeth von Österreich in Venedig! Was heute ein Medienereignis der Sonderklasse wäre, hatte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kaum Nachrichtenwert. Just in einer Zeit, in der die Bevölkerung der Serenissima nichts mehr erhoffte als das Ende der verhassten habsburgischen Fremdherrschaft, wählte die 24jährige Monarchin aus Bayern im November 1861 die Lagunenstadt als Zufluchtsort für ein halbes Jahr. Nach ihren Fluchtstationen Madeira und Korfu zog Elisabeth das feindselige Venedig der Hauptstadt der Donaumonarchie vor: Palazzo Reale statt Wiener Hofburg.