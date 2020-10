Venedigs Gärten und die Habsburger. Auf Maximilians Spuren

Zimmerdecke im Palazzo Reale.

Quelle: ORF/BC Filmproduktion/Burgl Czeitschner

In dieser Dokumentation werden zum ersten Mal die prachtvollen Räumlichkeiten des glücklosen Kaiser-Bruders und späteren Kaisers von Mexiko gezeigt. Einige Zimmer, die direkt über den mittlerweile von Grund auf erneuerten Giardini Reali liegen, werden zwar noch renoviert, doch lassen sie erahnen, dass Ferdinand Maximilian auch in Venedig keine Abstriche von seinem exklusiven Geschmack duldete.



Seine Aufgaben als General-Gouverneur wollte Ferdinand Maximilian sowohl in Mailand als auch in Venedig mit Verve und einer Fülle „neumoderner“ Ideen erfüllen – allein, sein älterer Bruder, der Kaiser, wollte seinem ehrgeizigen Bruder nicht mehr als die Rolle eines machtlosen Frühstücksdirektors zugestehen.