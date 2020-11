Unter schwarzem Kreuz: Der Deutschritterorden (2/2)

Die Ordensritter waren danach zwar geschlagen, der Orden aber nicht besiegt. Der Niedergang vollzog sich allmählich in der andauernden Konfrontation mit dem Königreich Polen-Litauen und mit den eigenen Bürgern in den vom Orden gegründeten Städten. Er unterlag einem Nachbarn, der ihn zwar militärisch nicht vollständig besiegen konnte, aber seinen Untertanen etwas bot, was der klösterliche Ordensstaat nicht konnte und wollte - wirtschaftliche Freiheit.