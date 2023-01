Tanzen wie zu Habsburgs Zeiten

Thomas Schäfer-Elmayer, Inhaber der Tanzschule Elmayer, am Rotkreuzball bei der Eröffnung Generalprobe.

Quelle: ORF/Red Monster

2019 feierte Elmayer sein hundertjähriges Bestehen, und Gestalter Stefan Wolner blickt in dieser Neuproduktion auf die walzerselige Geschichte dieser Institution zurück.



Klassischer Tanz in weißen Handschuhen und dazu die guten alten Benimmregeln – das war nicht immer ein Ausdruck von Zeitgeist in Österreich. So zeigt der Blick zurück in die jüngere Geschichte auch so manche gesellschaftliche Reibefläche.



Ein Film von Stefan Wolner.