Sound of Austria - Die wahre Geschichte der Trapp-Familie

Trapp Villa in Salzburg.

Quelle: ORF/Stadtarchiv Salzburg

Ein halbes Jahrhundert nach der Premiere eines der erfolgreichsten Filme der Geschichte "The Sound of Music" beschäftigt sich eine neue Dokumentation mit der Trapp Familie, die im Hollywood Blockbuster die Hauptrolle spielt. Hinter dem kitschigen Mythos einer singenden Familie, der bisher von 1,4 Milliarden Menschen gesehen wurde, steckt eine dramatische Geschichte.



Das Leben der nach Salzburg gezogenen Familie birgt packende Wendepunkte und Schicksalsschläge. Es ist untrennbar verbunden mit der Geschichte Österreichs in der Zwischenkriegszeit - eingekeilt zwischen dem faschistischen Diktator Mussolini in Italien und dem nationalsozialistischen Deutschen Reich. Die Dokumentation von Gerhard Jelinek und Birgit Mosser-Schuöcker zeichnet an Original-Schauplätzen und mit Archivmaterial die Geschichte einer Familie in einer politisch aufgeheizten Zeit nach.



Eine Dokumentation von Gerhard Jelinek und Birgit Mosser-Schuöcker.